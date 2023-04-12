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В России стартовали продажи внедорожника Tank 500

В России начинаются продажи нового премиального рамного внедорожника Tank 500. Базовая стоимость модели в комплектации Adventure составляет 5 099 000 рублей и 5 699 000 рублей в версии Premium. Автомобили доступны в дилерских центрах марки в нашей стране.

Стартовали продажи премиального рамного внедорожника Tank 500
© Пресс-служба Tank

Tank 500 - первая модель бренда на новой масштабируемой (пригодной для постройки моделей разных размеров и сегментов) архитектуре. Как и у "трёхсотого", у Tank 500 сзади - неразрезной мост, спереди - независимая подвеска.

Длина автомобиля - 4878 мм (без запаски на пятой двери), ширина составляет 1934 мм, высота - 1905 мм. Дорожный просвет равен 224 мм, глубина преодолеваемого брода - до 800 мм.

Tank 500 оснащён трёхлитровым V6 мощностью 299 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. Он работает в паре с 9-диапазонным "автоматом". Система полного привода реализована через электромагнитную муфту, подключающую передние колёса. Несмотря на это "кроссоверное" решение у "Тэнка" есть понижающий ряд и блокировка заднего межколёсного дифференциала. По аналогии с Tank 300 у флагманского внедорожника есть топ-версия с передней блокировкой.

Tank 500 представлен в четырех цветовых вариантах металлик: "Снежная Иремель", "Черный Богдо", "Серебристый Сихоте" и "Золото Рускеала".

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