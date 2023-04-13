В Сети показали крошечный городской электромобиль с запасом хода 200 км

Компания Ari Motors решила произвести революцию в городских перевозках, выпустив небольшой и интересный электромобиль. Автомобиль, предназначенный для развозки грузов, имеет грузовой объем 766 литров и запас хода до 200 километров на одной зарядке.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Новый Ari 902 позиционируется как идеальный союзник для тех профессионалов, которым необходимо осуществлять доставку товаров в городских условиях. Этот коммерческий автомобиль может похвастаться не только электрической силовой установкой.

Модельный ряд Ari 902 состоит из версий Pure, Comfort и Cargo. Версия Cargo, как следует из названия, позиционируется как правильный выбор для тех профессионалов, которым нужен небольшой, полностью электрический автомобиль. На нем можно быстро передвигаться по городу. Он предлагает достаточно грузового пространства.

Он немного больше, чем Smart ForTwo, и имеет грузоподъемность 190 кг. Грузовая версия Ari 902 имеет грузовой отсек, идеально оборудованный для перевозки грузов. Некоторые точки крепления позволяют закрепить груз. Среди самого выдающегося стандартного оборудования Ari 902 — камера заднего вида, цифровая приборная панель и Bluetooth. Вышеупомянутая версия Cargo расширяет оснащение кондиционером и гидроусилителем руля.

Поскольку это полностью электрический автомобиль, все внимание приковано к силовой установке. Он оснащен небольшой батареей, питающей двигатель мощностью 20 л.с. Максимальная скорость может достигать 90 км/ч. Что касается автономности Ari 902, бренд подчеркивает на своем сайте, что она варьируется от 110 до 200 км максимум.