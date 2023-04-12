Старенький Porsche переделали в шестиколёсный пикап за 15 млн рублей

Мы видели огромное количество разнообразных самодельных пикапов, но этот экземпляр на базе Porsche 944 претендует на звание самого необычного. У него три оси, съемная крыша и несколько деталей от различных моделей Porsche. Недавно он был выставлен на продажу в Германии за 175 000 евро (~15,5 млн рублей).

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Подробнее: Пытаясь оправдать цену, владелец объяснил, что на переделку потребовалось около 2500 человеко-часов. Работы стартовали в 1995 году и завершились в 2021. После этого необычный пикап проехал всего 1200 км.

Дизайн: Переднюю часть позаимствовали у Porsche 944 S2, но донором фар стал более старый 924 Carrera GT 1980 года. Шесть 17-дюймовых легкосплавных дисков BBS взяты у 993 Turbo 1995 года.

Carakoom

Передняя часть выглядит круто, но изюминкой является изготовленная вручную задняя часть. Длина грузовой платформы с покрытием из натурального дуба составляет 2050 мм.

Carakoom

Задний борт полностью функционален, а алюминиевый бокс предназначен для съёмной панели крыши. Задняя часть также выделяется красиво интегрированным бампером, фаркопом, хромированной выхлопной трубой и вполне обычными круглыми светодиодными задними фонарями.

Внутри: Двухместный салон отделан сочетанием черной кожи и оранжевой ткани. В оснащение входят подогрев сидений и камера заднего вида.

Техника: Под капотом находится 3,0-литровый четырехцилиндровый двигатель от Porsche 968. В объявлении не указано, сколько он развивает мощности, но в стоковом варианте двигатель выдаёт 237 л.с. (177 кВт). Как видно на снимках интерьера, модель оснащена пятиступенчатой механической коробкой передач.

Carakoom