В Китае обновили патентные заявки на модели, выпускаемые в России

Министерство промышленности Китая опубликовало свежие патентные заявки с фотографиями моделей, в числе которых оказались Kaiyi Xuandu, известный россиянам как Kaiyi K5, а также JAC A5 Plus, который можно считать прототипом нового "Москвича 6".

Kaiyi Xandu сменил оперение передней части: седан обзавелся пересмотренными бампером с яркими красными вставками и решёткой радиатора. Изменений сзади нет, также нетронутыми остались силовые агрегаты модели, представленные 156-сильной турбочетвёркой 1.5 литра в паре с "механикой" или вариатором.

JAC A5 Plus оказался симбиозом кузова модели Sehol Yao и базового мотора от лифтбека JAC A5, продающегося в России как JAC J7. Двигатель объёмом 1,5 литра развивает 150 л.с. и может работать как с 6-скоростной МКП, так и с бесступенчатой трансмиссией CVT. Таким образом, можно предположить, что именно JAC A5 Plus станет базой для нового лифтбека "Москвич 6" - таким образом "китаец" и его инкарнация под отечественном брендом будут хоть как-то разведены по клиентской аудитории.