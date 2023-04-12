$82.18+2.6889.73+2.63
9 минут назад

Kaiyi E5, выпускаемый на "Автоторе", и прототип "Москвича 6" обновились

Российская Газета

Министерство промышленности Китая опубликовало свежие патентные заявки с фотографиями моделей, в числе которых оказались Kaiyi Xuandu, известный россиянам как Kaiyi K5, а также JAC A5 Plus, который можно считать прототипом нового "Москвича 6".

В Китае обновили патентные заявки на модели, выпускаемые в России
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Kaiyi Xandu сменил оперение передней части: седан обзавелся пересмотренными бампером с яркими красными вставками и решёткой радиатора. Изменений сзади нет, также нетронутыми остались силовые агрегаты модели, представленные 156-сильной турбочетвёркой 1.5 литра в паре с "механикой" или вариатором.

Продажи Kaiyi K5 производства калининградского "Автотора" стартовали в РФ в середине марта. В дальнейшем модельная линейка будет расширена за счёт кроссоверов.

JAC A5 Plus оказался симбиозом кузова модели Sehol Yao и базового мотора от лифтбека JAC A5, продающегося в России как JAC J7. Двигатель объёмом 1,5 литра развивает 150 л.с. и может работать как с 6-скоростной МКП, так и с бесступенчатой трансмиссией CVT. Таким образом, можно предположить, что именно JAC A5 Plus станет базой для нового лифтбека "Москвич 6" - таким образом "китаец" и его инкарнация под отечественном брендом будут хоть как-то разведены по клиентской аудитории.

Дебют обеих новинок может состояться в рамках Шанхайского автосалона, стартующего 18 апреля.

www.autohome.com.cn
Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий