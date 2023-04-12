Acura представила топ-версию компактного лифтбека Integra

Премиальная марка Acura, принадлежащая компании Honda, представила топ-версию Type S компактного лифтбека Integra. Новинка оснащена 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 324 л.с., МКП и спортивной подвеской.

© Acura

Лифтбек Integra — это на данный момент младшая модель в линейке Acura, более компактный седан Acura ILX в прошлом году был снят с производства. На американском рынке современная Acura Integra дебютировала прошлой весной с 1,5-литровым бензиновым турбомотором (203 л.с., 260 Нм), а теперь представленная «заряженная» версия Type S, унаследовавшая технику от Honda Civic Type R последнего поколения.

Acura

Acura

Acura

Шасси Acura Integra Type S имеет расширенную колею, что в свою очередь потребовало расширителей колёсных арок (+71 мм к ширине), благодаря которым кузов выглядит более «мускулистым», чем у базовой Интегры. Вдобавок появились более пухлые пороги, более агрессивный передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, радиаторная решётка с более ажурной сеткой, алюминиевый капот с вентиляционной прорезью, новый задний бампер с диффузором и трёхстволкой выхлопа по центру, углепластиковые задний спойлер и корпуса зеркал. Довершают облик 19-дюймовые колёса особого дизайна, обутые в шины Michelin Pilot Sport 4S размерности 265/30 R 19.

Acura

Передние кресла в Integra Type S имеют усиленный валики боковой поддержки и контрастную обивку из перфорированной замши и кожи, руль обит замшей, набалдашник рычага коробки передач выполнен из титана. 10,2-дюймовый приборный экран рисует крупные стрелочные циферблаты спидометра и тахометра, он дополнен 5,3-дюймовым проекционным экраном, размер мультимедийного экрана — 9 дюймов. Премиальная аудиосистема ELS Studio 3D с 16 громкоговорителями входит в стандартное оснащение. Заднее сиденье рассчитано на двоих, но имеет складную несимметричную спинку (60/40). Объём багажника — 688 л.

2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» K20C1 на Acura Integra Type S выдаёт максимальные 324 л.с. при 6500 об/мин и 420 Нм при 2600-4000 об/мин, в системе выхлопа есть перепускной клапан для получения драматического звукового сопровождения при езде. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика» с системой автоматической подгонки оборотов двигателя при переключениях, вся мощность передаётся на передние колёса через самоблокирующийся дифференциал.

Подвеска — пружинная с адаптивными амортизаторами, передняя — типа McPherson с отдельными поворотными кулаками, задняя — многорычажная. Тормозные механизмы поставляет компания Brembo, диаметр передних тормозных дисков — 350 мм (четырёхпоршневые суппорты), задних — 305 мм (однопоршневые суппорты).