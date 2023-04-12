"АвтоВАЗ" представил в Сочи новый кроссовер  X-cross 5

Как сообщает издание, Lada X-cross 5 представляет собой кроссовер с передним приводом класса С. Представители «АвтоВАЗа» отметили, что это первый автомобиль, который российский концерн запустит на заводе в Санкт-Петербурге уже в июне 2023 года. Всего до конца этого года планируется выпустить до 10 тыс. таких машин.