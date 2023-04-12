"АвтоВАЗ" представил в Сочи новый кроссовер  X-cross 5

«АвтоВАЗ» представил новый кроссовер в ходе ежегодной конференции дилеров в Сочи. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». По данным издания, автомобиль называется Lada X-cross 5.
Как сообщает издание, Lada X-cross 5 представляет собой кроссовер с передним приводом класса С. Представители «АвтоВАЗа» отметили, что это первый автомобиль, который российский концерн запустит на заводе в Санкт-Петербурге уже в июне 2023 года. Всего до конца этого года планируется выпустить до 10 тыс. таких машин.
Отмечается, что Lada X-cross 5 внешне похож на китайский кроссовер FAW Bestune T77. О стоимости автомобиля на российском рынке и о том, когда первые машины появятся в дилерских центрах, не сообщается.