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20 минут назад

"АвтоВАЗ" представил в Сочи новый кроссовер  X-cross 5

Газета.Ru

«АвтоВАЗ» представил новый кроссовер в ходе ежегодной конференции дилеров в Сочи. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». По данным издания, автомобиль называется Lada X-cross 5.

"АвтоВАЗ" представил в Сочи новый кроссовер X-cross 5
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Как сообщает издание, Lada X-cross 5 представляет собой кроссовер с передним приводом класса С. Представители «АвтоВАЗа» отметили, что это первый автомобиль, который российский концерн запустит на заводе в Санкт-Петербурге уже в июне 2023 года. Всего до конца этого года планируется выпустить до 10 тыс. таких машин.

Отмечается, что Lada X-cross 5 внешне похож на китайский кроссовер FAW Bestune T77. О стоимости автомобиля на российском рынке и о том, когда первые машины появятся в дилерских центрах, не сообщается.

Автоновости,FAW,Lada,Автоваз,
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