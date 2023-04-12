Названы самые угоняемые марки автомобилей в 2023 году
Самыми популярными в этом году машинами у российских автоугонщиков стали автомобили марки Kia, их угоняли в 43% случаев. Об этом со ссылкой на данные Страхового дома ВСК пишет «Российская газета».
Страховщики отмечают, что чаще всего угоняли новые флагманские модели K5. При этом общее количество краж в первые три месяца 2023 года составило на 20% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
На второй строчке рейтинга автомобили компании Hyundai, которая лидировала в списке на протяжении двух последних лет. Их доля среди всех угнанных машин составила 14%. Чаще всего воры обращали внимание на модели Santa Fe.
Третью строчку самых похищаемых в 2023 году в России автомобилей заняла японская марка Mitsubishi (14%) и ее самый известный городской кроссовер Outlander.
Чаще всего машины угоняют в Москве и Московской области (57%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (14%), а также в Калужской области (8%).
Ранее эксперты рассказали о самых популярных методах, которые используют угонщики. Среди них так называемые «сверты» или «занозы», которые представляют собой небольшой штырек, похожий на ключ от автомобиля. Инструмент вставляется в личинку и поворачивается, открывая таким образом дверь. Если такой метод не подходит, взломщики используют так называемую «выдру» — устройство, которое фактически выдирает личину замка. Кроме того, активно используются электронные методы, в частности — «заводилки». Это устройство для «пропихивания» в память штатного иммобилайзера дополнительного ключа, который разблокирует противоугонную систему.