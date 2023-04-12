$82.18+2.6889.73+2.63

Названы самые угоняемые марки автомобилей в 2023 году

Самыми популярными в этом году машинами у российских автоугонщиков стали автомобили марки Kia, их угоняли в 43% случаев. Об этом со ссылкой на данные Страхового дома ВСК пишет «Российская газета».

Названы самые угоняемые марки автомобилей в 2023 году
© Unsplash

Страховщики отмечают, что чаще всего угоняли новые флагманские модели K5. При этом общее количество краж в первые три месяца 2023 года составило на 20% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

На второй строчке рейтинга автомобили компании Hyundai, которая лидировала в списке на протяжении двух последних лет. Их доля среди всех угнанных машин составила 14%. Чаще всего воры обращали внимание на модели Santa Fe.

Третью строчку самых похищаемых в 2023 году в России автомобилей заняла японская марка Mitsubishi (14%) и ее самый известный городской кроссовер Outlander.

Чаще всего машины угоняют в Москве и Московской области (57%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (14%), а также в Калужской области (8%).

Ранее эксперты рассказали о самых популярных методах, которые используют угонщики. Среди них так называемые «сверты» или «занозы», которые представляют собой небольшой штырек, похожий на ключ от автомобиля. Инструмент вставляется в личинку и поворачивается, открывая таким образом дверь. Если такой метод не подходит, взломщики используют так называемую «выдру» — устройство, которое фактически выдирает личину замка. Кроме того, активно используются электронные методы, в частности — «заводилки». Это устройство для «пропихивания» в память штатного иммобилайзера дополнительного ключа, который разблокирует противоугонную систему.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий