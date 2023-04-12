Названы самые угоняемые марки автомобилей в 2023 году

Самыми популярными в этом году машинами у российских автоугонщиков стали автомобили марки Kia, их угоняли в 43% случаев. Об этом со ссылкой на данные Страхового дома ВСК пишет «Российская газета».

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Страховщики отмечают, что чаще всего угоняли новые флагманские модели K5. При этом общее количество краж в первые три месяца 2023 года составило на 20% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

На второй строчке рейтинга автомобили компании Hyundai, которая лидировала в списке на протяжении двух последних лет. Их доля среди всех угнанных машин составила 14%. Чаще всего воры обращали внимание на модели Santa Fe.

Третью строчку самых похищаемых в 2023 году в России автомобилей заняла японская марка Mitsubishi (14%) и ее самый известный городской кроссовер Outlander.

Чаще всего машины угоняют в Москве и Московской области (57%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (14%), а также в Калужской области (8%).