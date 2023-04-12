Составлен рейтинг самых недорогих в обслуживании и ремонте автомобильных марок

Топ-9 самых экономичных авто
Специалисты издания Hot Cars составили рейтинг автомобильных марок, чьи машины требуют минимум вложений в ремонт и техническое обслуживание за 10 лет.
Самыми недорогими в обслуживании и ремонте оказались автомобили бренда Toyota. По данным исследования, собственники машин японской марки в США за 10 лет в среднем тратят на ремонт и ТО около 6 тыс. долларов (489 тыс. рублей по текущему курсу).
На втором месте оказался бренд Mitsubishi (7,78 тыс. долларов, 635 тыс. рублей).
Третью строчку занимает еще одна японская марка - Honda. Затраты на обслуживание авто этого бренда составляют 7,82 тыс. долларов (639 тыс. рублей).
- Mazda (8,04 тыс. долларов, 656 тыс. рублей);
- Nissan (8,09 тыс. долларов, 660 тыс. рублей);
- Mini (8,15 тыс. долларов, 666 тыс. рублей).
Немного больше тратят владельцы машин бренда Volkswagen. Расходы на ремонт и ТО составляют в среднем 8,16 тыс. долларов (666 тыс. рублей). Среди моделей немецкой марки, по данным аналитиков, наименьших затрат требуют модели Golf, Jetta и Passat.
Восьмую и девятую строчку рейтинга заняли корейские бренды KIA и Hyundai, на обслуживание которых за 10 лет в среднем тратят 8,44 тыс. долларов (690 тыс. рублей) и 8,71 тыс. долларов (712 тыс. рублей) соответственно.