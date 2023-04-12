Седан Suzuki Dzire стал доступнее для россиян

Сейчас сложно назвать модель, которую нельзя встретить в продаже на онлайн-площадках: даже если модель пока не в наличии, то под заказ доставят любую. Интересно меняется ситуация с ценами. В феврале, например, седан Suzuki Dzire можно было купить за 2,2 млн рублей. Теперь модель предлагается значительно дешевле.

Фото: Пресс-служба Suzuki Пресс-служба Suzuki

Suzuki Dzire скроен на базе хэтчбека Swift. Длина кузова седана при этом не превышает четырёх метров и составляет 3995 мм, ширина автомобиля равна - 1735 мм, высота - 1515 мм. Межступичное расстояние - 2450 мм.

Пресс-служба Suzuki

Двигатель - безальтернативный "атмосферник" объёмом 1,2 литра и мощностью 83 л.с. Он агрегатирован роботизированной коробкой передач (Auto Gear Shift (AGS). Привод - только передний.

Пресс-служба Suzuki

Ростовский дилер, по данным портала "Южный автомобиль", просит за Suzuki Dzire 1,8 млн рублей, но цена может быть ещё меньше, если воспользоваться специальными предложениями. За эти деньги седан оснащается климат-контролем, мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки. Dzire, который предлагался в феврале за 2,2 млн рублей, был менее оснащённым: кондиционер, ПТФ, литые диски и обязательные ABS и ESC.