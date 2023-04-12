Представлен автопилот DriveGPT с искусственным интеллектом

Китайский стартап представил автопилот с технологией ChatGPT.

Фото: © Haomo.AI © Haomo.AI

Языковая модель Haomo.AI под названием DriveGPT, по сути, работает как популярный чат-бот: преобразует одну текстовую последовательность в другую. Последовательность на выходе описывает, что происходит перед автомобилем и даёт прогнозы. На основе этих данных принимается решение о дальнейших действиях, причём сложные сценарии DriveGPT отрабатывает на 30 процентов эффективнее других систем.

Китайский стартап Haomo.AI, основанный в 2015 году и контролируемый председателем совета правления Great Wall Motors Вэем Цзяньцзюнем, представил собственную версию языковой модели GPT (generative pre-trained transformer, или генеративный предварительно обученный трансформер) — DriveGPT. Она работает по принципу популярного чат-бота ChatGTP, только заточена под автоматизированное управление.

Если совсем кратко, то выглядит это так. На вход DriveGPT подаётся некая последовательность, которая представляет собой переведенную в текст информацию, собранную системами машинного зрения и различными сенсорами. Обработав её, модель создает на выходе другую упорядоченную последовательность из «токенов» — так называемую сцену автопилота. На основе этих данных электроника и принимает решение о дальнейших действиях.

DriveGPT содержит 120 миллиардов параметров (у GPT-3 — 175 млрд) и обучена на огромном массиве ездовых данных (около 40 млн км и 50 тысяч отобранных вручную сложных сценариев). Модель умеет вести по проложенному в навигации маршруту, даёт подсказки, когда нужно перестроиться и даже помогает выехать с тесной парковки. Первым перспективную технологию опробует кроссовер Wey Mocha DHT-PHEV (марка принадлежит Great Wall Motor), оснащённый «автопилотом» HPilot 3.0.