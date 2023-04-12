В России начались продажи Land Rover из Южной Кореи

В автосалоны России прибыли крупные партии новых внедорожников Land Rover. Транспортные средства привозят в страну из Южной Кореи.

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Автомобили Land Rover начали поставляться в Россию с рынка Южной Кореи, которая не вводила ограничения на экспорт техники. Эксперты отмечают, что стоимость таких автомобилей на 10% ниже, чем в случае с европейскими модификациями. Заметим, что и корейские, и европейские автомобили выпускаются на одной производственной площадке.

Дилеры стараются не поставлять в страну машины, которые продаются на рынке ОАЭ и США. Главная причина заключается в том, что они не используют “теплый пакет”. Кроме того, такие машины не имеют адаптивных опций, которые оказываются полезными автомобилистам в России. Поэтому покупатели не рассматривают для приобретения такие версии внедорожников.

Половина всех предложений на рынке России - Range Rover нового поколения. За такой автомобиль просят минимум 20 млн рублей. Второе место по количеству занимают Defender. Стоимость такой модели составляет 8.5 млн рублей. Дилеры импортируют в Россию большое количество Defender 110 в разных комплектациях с дизельными силовыми установками. Среди предложений попадаются и те версии, в которых есть моторы, работающие на бензине.

Напомним, что автодилеры Land Rover продолжают деятельность даже после отключения от фирменного сервиса. В конце 2020 года автомобильные бренды в Англии перешли на облачный сервер TOPix Cloud Diagnostics. Данный сервис позволял дилерам проводить проверку транспортных средств всего модельного ряда марки.