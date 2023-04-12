В России начались продажи Land Rover из Южной Кореи
В автосалоны России прибыли крупные партии новых внедорожников Land Rover. Транспортные средства привозят в страну из Южной Кореи.
Автомобили Land Rover начали поставляться в Россию с рынка Южной Кореи, которая не вводила ограничения на экспорт техники. Эксперты отмечают, что стоимость таких автомобилей на 10% ниже, чем в случае с европейскими модификациями. Заметим, что и корейские, и европейские автомобили выпускаются на одной производственной площадке.
Дилеры стараются не поставлять в страну машины, которые продаются на рынке ОАЭ и США. Главная причина заключается в том, что они не используют “теплый пакет”. Кроме того, такие машины не имеют адаптивных опций, которые оказываются полезными автомобилистам в России. Поэтому покупатели не рассматривают для приобретения такие версии внедорожников.
Половина всех предложений на рынке России - Range Rover нового поколения. За такой автомобиль просят минимум 20 млн рублей. Второе место по количеству занимают Defender. Стоимость такой модели составляет 8.5 млн рублей. Дилеры импортируют в Россию большое количество Defender 110 в разных комплектациях с дизельными силовыми установками. Среди предложений попадаются и те версии, в которых есть моторы, работающие на бензине.
Напомним, что автодилеры Land Rover продолжают деятельность даже после отключения от фирменного сервиса. В конце 2020 года автомобильные бренды в Англии перешли на облачный сервер TOPix Cloud Diagnostics. Данный сервис позволял дилерам проводить проверку транспортных средств всего модельного ряда марки.
Когда сервисы были отключены, работа местных дилеров могла быть заблокирована. Однако специалисты нашли решение возникшей проблемы и продолжили работать в штатном режиме. Напомним, что бренд Land Rover не представлен официально на территории России с 2022 года, как и многие другие автопроизводители.