$82.18+2.6889.73+2.63
1 час назад

ЦБ ответил на инициативу об увеличении выплат по ОСАГО

За рулем

Компенсация за ущерб здоровью сейчас составляет 500 тыс. рублей.

ЦБ ответил на инициативу об увеличении выплат по ОСАГО
Фото: За рулемЗа рулем

В Центральном банке согласились с тем, что вопрос увеличения выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью нуждается во всестороннем обсуждении. При этом в ЦБ отметили, что поднятие лимита скажется на росте сборов.

«С одной стороны, существует разрыв между выплатами по ОСАГО и другими видами страхования. Например, по ОСОПО (обязательное страхование опасных производственных объектов) – выплаты до 3 млн рублей, ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков) – до 2 млн рублей. С другой стороны, увеличение выплат приведет к необходимости увеличения сборов и, соответственно, премий», – объяснили в Центробанке.

Вопрос о необходимости реформирования системы ОСАГО поднимался неоднократно. Что касается выплат за причинение вреда жизни и здоровью, то их предлагается увеличить до 2 млн рублей. В свою очередь, эксперты подсчитали, что стоимость полиса в этом случае может вырасти на 600–675 руб. на каждый полис, то есть примерно на 10% от средней стоимости полиса на конец 2022 года.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий