ЦБ ответил на инициативу об увеличении выплат по ОСАГО

В Центральном банке согласились с тем, что вопрос увеличения выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью нуждается во всестороннем обсуждении. При этом в ЦБ отметили, что поднятие лимита скажется на росте сборов.

«С одной стороны, существует разрыв между выплатами по ОСАГО и другими видами страхования. Например, по ОСОПО (обязательное страхование опасных производственных объектов) – выплаты до 3 млн рублей, ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков) – до 2 млн рублей. С другой стороны, увеличение выплат приведет к необходимости увеличения сборов и, соответственно, премий», – объяснили в Центробанке.

Вопрос о необходимости реформирования системы ОСАГО поднимался неоднократно. Что касается выплат за причинение вреда жизни и здоровью, то их предлагается увеличить до 2 млн рублей. В свою очередь, эксперты подсчитали, что стоимость полиса в этом случае может вырасти на 600–675 руб. на каждый полис, то есть примерно на 10% от средней стоимости полиса на конец 2022 года.