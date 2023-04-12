Кроссовер Omoda C5 подорожал во всех комплектациях
Принадлежащий Chery бренд Omoda повысил цены на кроссоверы Omoda C5 в России на 80 тыс. рублей, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.
Подорожание коснулось и переднеприводных, и полноприводных версий C5. Увеличение цены составило 2,6-3,3%. Базовая комплектация Joy с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 147 л.с., вариатором и передним приводом теперь стоит 2 509 900 рублей.
Средняя версия Lifestyle с теми же агрегатами стоит почти 2,65 млн рублей. максимальная — 2,78 млн рублей.
Самый доступный полноприводный Omoda C5 обойдется в 2,96 млн рублей, а его топ-версия Supreme стоит 3,13 млн рублей. Omoda C5 с полным приводом комплектуются турбомотором 1.6 (150 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.