Кроссовер Omoda C5 подорожал во всех комплектациях

Принадлежащий Chery бренд Omoda повысил цены на кроссоверы Omoda C5 в России на 80 тыс. рублей, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителя.

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Подорожание коснулось и переднеприводных, и полноприводных версий C5. Увеличение цены составило 2,6-3,3%. Базовая комплектация Joy с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 147 л.с., вариатором и передним приводом теперь стоит 2 509 900 рублей.

Средняя версия Lifestyle с теми же агрегатами стоит почти 2,65 млн рублей. максимальная — 2,78 млн рублей.