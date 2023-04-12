Внедорожник Jeep Wrangler подвергли «эффективному» рестайлингу

Компания Chrysler, владеющая брендом Jeep, подвергла внедорожник Wrangler «эффективному» рестайлингу. Внешний вид легендарного автомобиля изменился, он стал более броским, колёса – шире, комбинация приборов в салоне другая.

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Jeep

Новинку выставили в Нью-Йорке, на ежегодном автосалоне. Американский производитель учитывает негативное влияние успехов конкурента, которым считают компанию Ford, выпускающей рамный внедорожник Bronco.

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Jeep Wrangler в ходе «эффективного» обновления получил изменённую решётку радиатора, фирменный элемент стал меньше по высоте. Если раньше главным отличием данной модели была цельная металлическая панель с прорезями, то сейчас это литая накладная пластиковая вставка чёрного цвета.

Антенну радиоприёмника перенесли с правого крыла в рамку ветрового стекла. Дизайн спиц колёс также изменён. Потенциальные покупатели могут выбрать колёсные диски диаметром 17-20 дюймов, то же касается и покрышек.

Новшеством является штатная лебёдка Warn, имеющая тяговое усилие 3,5 тонны. Данный механизм устанавливается на переднем бампере.

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В салоне появилась новая мультимедийная система Uconnect 5, связанная с таким же новым 12,3-дюймовым экраном. Инженеры оставили аналоговую приборную панель, размещённую за рулевой колонкой. Добавлены лишь некоторые цифровые виртуальные шкалы, расположенные между тахометром и спидометром.

В центральном тоннеле сохранили рычаг переключения передач, а также другое оборудование.

Экран комплекса мультимедиа подключён и к штатной навигационной системе. В ней появился раздел под названием Trails Offroad. В нём предусмотрены самые популярные в США «внедорожные» маршруты, в том числе легендарный Rubicon Trail. За отдельную плату открывается доступ к более чем 3000 таких маршрутов по всей стране.

Ещё одним инновационным новшеством является установка дополнительных шторок безопасности. Ранее имелись лишь фронтальные и боковые гелиевые элементы для водителя и переднего пассажира.

Компания сохранила моторную линейку, состоящую из нескольких двигателей, отличающихся тех.характеристиками. Вместе с тем производитель отказался от дизельного силового агрегата.

Поклонники SUV-сегмента могут приобрести рестайлинговый внедорожник в комплектациях: Sport, Willys, Sport S, High Altitude, Sahara и Rubicon. Они имеют некоторые отличия в оформлении бамперов, установке других шин и применении иных обивочных материалов в салоне. Различия имеются также в использовании электроприводов, в частности, для регулировки положения передних кресел.