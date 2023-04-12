По Казани разъезжала Lada с открытым капотом

Очевидцы сняли на улицах Казани автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого ехал по городской улице с открытым капотом, перекрывшим обзор. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут» и публикует видеозапись инцидента.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На кадрах видно, что хетчбэк Lada черного цвета движется по городской улице в правом ряду со скоростью потока. Капот машины при этом поднят и закрывает большую часть площади лобового стекла. Открытым для обзора остался лишь небольшой сегмент в его нижней части.