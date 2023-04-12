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1 час назад

В Казани сняли на видео Lada, которая ехала по городу с открытым капотом

Газета.Ruиещё 1

Очевидцы сняли на улицах Казани автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого ехал по городской улице с открытым капотом, перекрывшим обзор. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут» и публикует видеозапись инцидента.

По Казани разъезжала Lada с открытым капотом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На кадрах видно, что хетчбэк Lada черного цвета движется по городской улице в правом ряду со скоростью потока. Капот машины при этом поднят и закрывает большую часть площади лобового стекла. Открытым для обзора остался лишь небольшой сегмент в его нижней части.

«Что за прикол такой? Я не понял, как он едет!» — прокомментировал произошедшее водитель машины, в которой установлен регистратор. О причинах такого поведения водителя Lada не сообщается.

Автоновости,Lada,
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