По Казани разъезжала Lada с открытым капотом

Очевидцы сняли на улицах Казани автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого ехал по городской улице с открытым капотом, перекрывшим обзор. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут» и публикует видеозапись инцидента.
На кадрах видно, что хетчбэк Lada черного цвета движется по городской улице в правом ряду со скоростью потока. Капот машины при этом поднят и закрывает большую часть площади лобового стекла. Открытым для обзора остался лишь небольшой сегмент в его нижней части.
«Что за прикол такой? Я не понял, как он едет!» — прокомментировал произошедшее водитель машины, в которой установлен регистратор. О причинах такого поведения водителя Lada не сообщается.