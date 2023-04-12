Lada X-Cross 5: появились первые неофициальные фото нового кроссовера

Журналист Максим Кадаков публикует первые фотографии нового кроссовера Lada X-Cross 5 - именно так будет называться модель FAW, которую начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Кадаков отмечает, что сегодня в Сочи состоится дилерская конференция АвтоВАЗа, на которой и официально представят этот SUV. Цифра условно обозначает размер машины. Позже представят более крупный кроссовер. Седаны будут иметь другое обозначение.

Что на заводе в Санкт-Петербурге будут выпускать именно FAW Bestune T77 - уже не секрет. Не так давно этот SUV заметили на территории Центра Инжиниринга АвтоВАЗа.

Я за рулем Максим Кадаков/Telegram

T77 оснащается четырехцилиндровым турбомотором 1.5, который выдает 160 л.с. и 258 Нм. Можно выбрать шестиступенчатую "механику" или семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Я за рулем Максим Кадаков/Telegram

По габаритным характеристикам этот среднеразмерный кроссовер находится между двумя другими представленными в РФ моделями китайского производителя - Х40 и Х80: длина авто составляет 4525 мм, ширина - 1845 мм, высота - 1615 мм, колесная база - 2700 мм. Цена автомобиля - от 2 070 000 рублей.

Я за рулем Максим Кадаков/Telegram