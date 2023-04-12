$82.18+2.6889.73+2.63

Lada X-Cross 5: появились первые фото нового кроссовера

Журналист Максим Кадаков публикует первые фотографии нового кроссовера Lada X-Cross 5 - именно так будет называться модель FAW, которую начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Lada X-Cross 5: появились первые неофициальные фото нового кроссовера
© Российская Газета

Кадаков отмечает, что сегодня в Сочи состоится дилерская конференция АвтоВАЗа, на которой и официально представят этот SUV. Цифра условно обозначает размер машины. Позже представят более крупный кроссовер. Седаны будут иметь другое обозначение.

Что на заводе в Санкт-Петербурге будут выпускать именно FAW Bestune T77 - уже не секрет. Не так давно этот SUV заметили на территории Центра Инжиниринга АвтоВАЗа.

Я за рулем Максим Кадаков/Telegram

T77 оснащается четырехцилиндровым турбомотором 1.5, который выдает 160 л.с. и 258 Нм. Можно выбрать шестиступенчатую "механику" или семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Я за рулем Максим Кадаков/Telegram

По габаритным характеристикам этот среднеразмерный кроссовер находится между двумя другими представленными в РФ моделями китайского производителя - Х40 и Х80: длина авто составляет 4525 мм, ширина - 1845 мм, высота - 1615 мм, колесная база - 2700 мм. Цена автомобиля - от 2 070 000 рублей.

Я за рулем Максим Кадаков/Telegram

Напомним, российская компания планирует выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D на бывшем заводе Nissan. Производство стартует во втором квартале. При этом АвтоВАЗ не планирует раскрывать имя партнера ни на церемонии старта производства автомобилей, ни в дальнейшем.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий