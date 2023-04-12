«Москвич» пообещал выпустить полностью российский электрокар

Первый полностью российский электромобиль появится на рынке к 2025 году, пообещал генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин. Его слова приводит РИА Новости.

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Работа над собственным электрокаром уже началась. Сейчас завод разрабатывает универсальную платформу, которая включает отечественную компонентную базу: электродвигатель, батареи и редуктор. В планах — добиться стопроцентной локализации сборки, для этого предприятие создаст пул производителей автомобильных компонентов. На первом этапе электромобили «Москвич» будут выпускать только для внутреннего рынка.