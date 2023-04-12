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1 час назад

«Москвич» пообещал выпустить полностью российский электрокар

Lenta.ru

Первый полностью российский электромобиль появится на рынке к 2025 году, пообещал генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин. Его слова приводит РИА Новости.

«Москвич» пообещал выпустить полностью российский электрокар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Работа над собственным электрокаром уже началась. Сейчас завод разрабатывает универсальную платформу, которая включает отечественную компонентную базу: электродвигатель, батареи и редуктор. В планах — добиться стопроцентной локализации сборки, для этого предприятие создаст пул производителей автомобильных компонентов. На первом этапе электромобили «Москвич» будут выпускать только для внутреннего рынка.

Автозавод «Москвич» открылся на площадке бывшего предприятия концерна Renault в ноябре 2022 года. Первым автомобилем, который начали здесь собирать, стал кроссовер «Москвич 3». Эта модель представляет собой вариант китайского JAC JS4.

Автоновости,Renault,Дмитрий Пронин,
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