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21 минуту назад

В Москве восстановили музейный ПАЗ-катафалк

Газета.Ru

В фондохранилище музея транспорта Москвы, располагающееся на бывшей Покровской овощебазе, прибыл восстановленный автобус-катафалк ПАЗ-652Б, который несколько лет до этого находился на реставрации. Об этом сообщает Telegram-канал «Retrobus: непосредственный впрыск».

В Москве восстановили музейный ПАЗ-катафалк
Фото: Телеграм-канал RetroBusТелеграм-канал RetroBus

По его данным, восстановление редкого автобуса в последние годы проходило на СВАРЗе (Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод), а сам музейный ПАЗ ранее использовался в качестве катафалка и восстановлен в соответствии с первоначальным предназначением и исторической раскраской. После списания он использовался до 1998 года в качестве сторожки на базе «Ритуала», а затем был передан музею.

Модификация ПАЗ-652Б выпускалась Павловским автобусным заводом с 1962 по 1968 год. Для похоронного обслуживания в Москве автобусы переоборудовали на заводе «Аремкуз» недалеко от Павелецкого вокзала.

Автоновости,Павловский автобус,
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