В Москве восстановили музейный ПАЗ-катафалк

В фондохранилище музея транспорта Москвы, располагающееся на бывшей Покровской овощебазе, прибыл восстановленный автобус-катафалк ПАЗ-652Б, который несколько лет до этого находился на реставрации. Об этом сообщает Telegram-канал «Retrobus: непосредственный впрыск».

По его данным, восстановление редкого автобуса в последние годы проходило на СВАРЗе (Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод), а сам музейный ПАЗ ранее использовался в качестве катафалка и восстановлен в соответствии с первоначальным предназначением и исторической раскраской. После списания он использовался до 1998 года в качестве сторожки на базе «Ритуала», а затем был передан музею.