В России уже действуют изменения в ПДД, касающиеся велосипедистов

«При движении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и водителям мопедов рекомендуется, а вне населённых пунктов указанные лица обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств», — так звучит пункт 24.10 ПДД в новой редакции.