$82.09-0.0989.76+0.03
20 минут назад

В России уже действуют изменения в ПДД, касающиеся велосипедистов

Ferra.ru

В новой редакции Правил дорожного движения, действующей с 1 марта, появились поправки, уже не рекомендующие, а обязывающие велосипедистов и водителей средств индивидуальной мобильности иметь при себе одежду и предметы со световозвращающими элементами при движении вне населённых пунктов.

В России уже действуют изменения в ПДД, касающиеся велосипедистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эти требования прописаны в пункте 24.10 ПДД. Ранее эти правила были рекомендательными и касались только велосипедистов и водителей мопедов, но сейчас они обязательны к исполнению и касаются также водителей средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколёс.

«При движении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и водителям мопедов рекомендуется, а вне населённых пунктов указанные лица обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств», — так звучит пункт 24.10 ПДД в новой редакции.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий