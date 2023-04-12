В России уже действуют изменения в ПДД, касающиеся велосипедистов

В новой редакции Правил дорожного движения, действующей с 1 марта, появились поправки, уже не рекомендующие, а обязывающие велосипедистов и водителей средств индивидуальной мобильности иметь при себе одежду и предметы со световозвращающими элементами при движении вне населённых пунктов.
Эти требования прописаны в пункте 24.10 ПДД. Ранее эти правила были рекомендательными и касались только велосипедистов и водителей мопедов, но сейчас они обязательны к исполнению и касаются также водителей средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколёс.
«При движении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и водителям мопедов рекомендуется, а вне населённых пунктов указанные лица обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями других транспортных средств», — так звучит пункт 24.10 ПДД в новой редакции.