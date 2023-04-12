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Автомобиль Land Rover Елизаветы II 1968 года выпуска выставлен на аукцион

Внедорожник покойной королевы Великобритании Елизаветы II, выпущенный в 1968 году, выставлен на продажу аукционным домом Bonhams. Об этом сообщает The Sun.

Автомобиль Land Rover Елизаветы II 1968 года выпуска выставлен на аукцион
© газета.ру

Автомобиль оценивается в сумму от £60,000 до £90,000.

Машина Land Rover Series IIA 109'' 4x4 изначально была приобретена британским Министерством обороны, однако позже ее модифицировали в церемониальный автомобиль с открытым верхом — он, в частности, использовался в поездке Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа в Северную Ирландию в 1977 году.

Кроме того, внедорожник был задействован в турах британской королевы в 36 стран мира.

Глава отделения Bonhams по торговле коллекционными машинами Тим Шофилд, объявляя о грядущей продаже автомобиля, отдельно упомянул о значении Land Rover для Елизаветы II и принца Филиппа.

Королева Елизавета и герцог Эдинбургский оба были крепко привязаны к марке Land Rover, так что это важная часть коллекции королевских памятных вещей», — сказал он.

В конце 2022 года на аукцион был выставлен другой Land Rover Елизаветы II.

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