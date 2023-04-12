Стоимость бензина в РФ за неделю выросла на одну копейку
Средние потребительские цены на бензин в России с 4 по 10 апреля 2023 года выросли на одну копейку до 50,91 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Согласно материалам службы, средние цены на Аи-92 выросли на одну копейку и составили 47,2 рублей за литр, Аи-95 остались на прежнем уровне в 51,41 рубль за литр, Аи-98 также прибавил одну копейку до 61,65 рубля за литр. Дизельное топливо наоборот подешевело на пять копеек до 58,22 рублей.
Стоимость бензина в Москве практически не изменилась, а в Санкт-Петербурге упала на 0,2%. Самую низкую цену на Аи-92 зафиксировали в Республике Коми, где она составила 43,22 рубля за литр.
Ранее сообщалось, что стоимость кофе в России за год выросла на 30%. Такое подорожание связали с уходом ряда игроков из РФ, логистическими сложностями и неурожаем в Бразилии.