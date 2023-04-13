В России не хватает запасных ключей для автомашин

Российские автомобилисты столкнулись с новой сложностью – на рынке не хватает запасных ключей, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как пишут «Известия», проблему подтверждают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Основная сложность заключается не только в поставках электронных ключей, но в доступе к самим системам, которые предоставляли автомобильные бренды.

Практически официальные дилеры не могут перепрошить автомобильный ключ. Сложности наблюдаются как среди премиальных автомобилей (Mercedes-Benz и BMW), так и среди машин среднего класса. Обострилась ситуация после отключения России от сервисов западных автомобильных концернов. В итоге российские водители не могут изготовить дубликат ключа.

Эксперты отмечают, что дубликат можно изготовить, подключившись к сервисам через VPN, либо обратится к сторонним изготовителям. Правда, оба варианта не являются безопасными, в одном из них у автомобиля придется отключить «иммобилайзер», который дает дополнительную защиту от угона автомобиля.