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1 час назад

Стали известны самые продаваемые модели Geely в России

Российская Газетаиещё 3

По итогам первого квартала 2023 года российские дилеры Geely реализовали 12,7 тыс. автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса, с которой ознакомилась "Российская газета".

Стали известны самые продаваемые модели Geely в России
Фото: Пресс-служба GeelyПресс-служба Geely

Безусловным лидером продаж Geely в нашей стране остается компактный кроссовер Coolray с показателем 6,7 тыс. автомобилей (рост в 3,5 раза). Второе место занял кроссовер Geely Atlas Pro, на котором остановили свой выбор свыше 4 тыс. покупателей (рост в 2,4 раза). Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella - 1,8 тыс. проданных машин (+29%).

Описано будущее цен на автомобили в России

Между тем, недавно в России стартовали продажи нового среднеразмерного кроссовера Geely Mоnjaro. С этой моделью Geely впервые вышла в сегмент D-SUV на российском рынке.

Как говорит руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев, поскольку Monjaro является самым дорогой моделью Geely в России, то он, вероятнее всего, будет занимать только четвертое место по объемам продаж. Тем не менее, новинка может внести весомый вклад в прибыль компании от продаж в нашей стране за счет своей высокой стоимости и дефицита на рынке премиальных автомобилей.

Автоновости,Geely Atlas,Geely,Александр Корнев,
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