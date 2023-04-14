Стали известны самые продаваемые модели Geely в России

По итогам первого квартала 2023 года российские дилеры Geely реализовали 12,7 тыс. автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса, с которой ознакомилась "Российская газета".

Фото: Пресс-служба Geely Пресс-служба Geely

Безусловным лидером продаж Geely в нашей стране остается компактный кроссовер Coolray с показателем 6,7 тыс. автомобилей (рост в 3,5 раза). Второе место занял кроссовер Geely Atlas Pro, на котором остановили свой выбор свыше 4 тыс. покупателей (рост в 2,4 раза). Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella - 1,8 тыс. проданных машин (+29%).

Между тем, недавно в России стартовали продажи нового среднеразмерного кроссовера Geely Mоnjaro. С этой моделью Geely впервые вышла в сегмент D-SUV на российском рынке.