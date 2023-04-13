В России выросло число аварий

В России с начала года увеличилось число аварий, в некоторых регионах число ДТП выросло в два раза.

В среднем по данным «Коммерсанта», в России с начала года число аварий выросло на три процента, однако есть регионы, где это показатель увеличился в полтора-два раза. Кроме того, увеличилось число смертельных аварий и аварий, в которых водитель или пассажиры получили травмы различной степени тяжести. При этом в 2022 году показатель аварийности удалось снизить на пять процентов.

Согласно отчету Госавтоинспекции, с начала 2023 года в России произошло 24,2 тысячи аварий, в них погибли 2,66 тысячи человек. Этот показатель на 2,8 процента выше аналогичного периода в 2022 году. Кроме того, 31,1 тысячи человек получили травмы различной степени тяжести, что выше на два процента.

В конце 2022 года аварийность в России снизилась на пять процентов, эта тенденция продолжилась и в январе 2023 года, тогда число ДТП продолжило планомерно снижаться. Но начиная с февраля показатель резко вырос сразу на 12 процентов.

В некоторых регионах рост и вовсе достиг полутора-двух раз. Так, антилидером стала Калмыкия с ростом на 94 процента, далее идет Северная Осетия – Алания с ростом на 53,2 процента, затем республика Тыва (47 процентов), Бурятия (41,3 процента) и Ингушетия (38,7 процента).