В России появился семиместный минивэн за 2 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию новые семиместные минивэны Suzuki Ertiga. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска просят от 1 940 000 рублей до 2 050 000 рублей.

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Габариты модели: 4395 мм в длину, 1735 мм в ширину и 1690 мм в высоту. Колесная база - 2740 мм.

Все минивэны укомплектованы 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 105 лошадиные силы и автоматической коробкой, привод только передний. В оснащение Ertiga входят климат-контроль, бесключевой доступ, мультируль, электропривод складывания зеркал заднего вида, обогрев и охлаждение подстаканников.

Напомним, что по состоянию на начало 2022 года компания Suzuki официально поставляла в Россию три модели - внедорожник Jimny и кроссоверы Vitara и SX4. Благодаря параллельному импорту россияне могут купить теперь гораздо больше новых моделей японской компании.