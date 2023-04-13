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Названы автомобили с самыми странными ручками переключения передач

С тех пор как в автомобиле появилась коробка передач, принцип переключения скорей сильно изменился, но неизменной оставалась сама ручка переключения. Тем не менее автопроизводители ищут способы сделать ее оригинальной. О необычных видах ручек переключения передач сообщил портал 110km.

Названы автомобили с самыми странными ручками переключения передач
© ТАСС

Одним из самых оригинальным рычагом переключения передач, можно назвать тот, что придумали дизайнеры концерна Volkswagen. Удивляет и само расположение ручки, которую немецкие инженеры размести прямо на панели приборов. Водителю приходится управлять трапециевидным переключателем, поворачивая его в одно из трех положений. Как видно селектор переключения расположен не так близко к рулю, и дотянуться до него можно только кончиками пальцев.

procrossover.ru

Итальянский автопроизводитель спорткаров Lamborghini славится своими технологиями. В автомобилях итальянской марки есть множество физических кнопок и переключателей. К примеру, на центральной консоли спорткара Lamborghini Urus есть множество кнопок и переключателей, отвечающих за различные функции. Одними кнопками можно выбирать один четырех предустановленных режимов вождения, а другими управлять настройками шасси, рулевого управления, а также подвески. Но самое интересное размещено между ними. Это селектор передач, который более похож на кнопку запуска ракет, чем на переключатель передач.

procrossover.ru

Инженеры японской марки Honda решили установить ручку переключения МКПП в Civic Si по центру центральной консоли. Такое решение принято в связи с тем, что в автомобиле отсутствует центральный тоннель. В результате получился очень странный механизм переключения передач с изгибом, спрятанным под резиновым гофрой.

procrossover.ru
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