Названы автомобили с самыми странными ручками переключения передач

С тех пор как в автомобиле появилась коробка передач, принцип переключения скорей сильно изменился, но неизменной оставалась сама ручка переключения. Тем не менее автопроизводители ищут способы сделать ее оригинальной. О необычных видах ручек переключения передач сообщил портал 110km.

Одним из самых оригинальным рычагом переключения передач, можно назвать тот, что придумали дизайнеры концерна Volkswagen. Удивляет и само расположение ручки, которую немецкие инженеры размести прямо на панели приборов. Водителю приходится управлять трапециевидным переключателем, поворачивая его в одно из трех положений. Как видно селектор переключения расположен не так близко к рулю, и дотянуться до него можно только кончиками пальцев.

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Итальянский автопроизводитель спорткаров Lamborghini славится своими технологиями. В автомобилях итальянской марки есть множество физических кнопок и переключателей. К примеру, на центральной консоли спорткара Lamborghini Urus есть множество кнопок и переключателей, отвечающих за различные функции. Одними кнопками можно выбирать один четырех предустановленных режимов вождения, а другими управлять настройками шасси, рулевого управления, а также подвески. Но самое интересное размещено между ними. Это селектор передач, который более похож на кнопку запуска ракет, чем на переключатель передач.

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Инженеры японской марки Honda решили установить ручку переключения МКПП в Civic Si по центру центральной консоли. Такое решение принято в связи с тем, что в автомобиле отсутствует центральный тоннель. В результате получился очень странный механизм переключения передач с изгибом, спрятанным под резиновым гофрой.