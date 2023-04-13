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1 час назад

FAW объявила комплектации и цены на Bestune B70 и Т55 в России

runews24.ru

FAW объявила о начале продаж Bestune B70 и Bestune T55. Цена на седан B70 начинается от 2,32 млн рублей, кроссовер Т55 стоит от 2,28 млн.

FAW объявила комплектации и цены на Bestune B70 и Т55 в России
Фото: runews24.rurunews24.ru

Bestune B70 будет продаваться в четырех комплектациях и с двумя силовыми установками. Младший 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 лошадиных сил комплектуется 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. В паре с 2-литровым двигателем мощностью 217 л.с. работает 6-ступенчатый гидромеханический автомат Aisin. Стоимость В70 с мотором 2.0 стартует с 2,7 млн рублей.

Машина оснащена системами предупреждения о лобовом столкновении, аварийного торможения, предупреждения о сходе с полосы и удержания в ее пределах.

В базовой комплектации Bestune T55 имеет цифровую приборную панель, люк в крыше и кожаную отделку руля и сидений.

Автоновости,FAW,
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