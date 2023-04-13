Haval изменил ценник самого дешевого кроссовера в России

Компания Haval скорректировала цену кроссовера Jolion в России. Стоимость изменилась у пяти из семи доступных исполнений, причем разнонаправленно. Одна версия стала дешевле, но ненамного — всего на 10 тысяч рублей. При этом сумма прибавки достигает 100 тысяч рублей. Начальная версия Comfort со 143-сильным двигателем и механической коробкой передач сохранила прежнюю стоимость: модель 2023 года оценивают в 1 899 000 рублей.

Фото: Haval Haval

Минимальная прибавка замечена у Jolion Comfort с 1,5-литровым мотором на 143 лошадиные силы и с «роботом». Он стал дороже на 20 тысяч рублей и теперь стоит от 1 919 000 рублей за автомобиль 2023 года. Более дорогая комплектация Elite со 150-сильным агрегатом, «роботом» и полным приводом прибавила столько же, ее новая цена начинается с 2 269 000 рублей. «Топовая» Premium с тем же мотором и приводом на все колеса стала дороже на 30 тысяч рублей. Теперь она оценивается в 2 449 000 рублей.

Наконец, самую крупную прибавку получил Jolion в средней версии Elite с мотором мощностью 143 силы, «механикой» и передним приводом. Его цену скорректировали в сторону повышения сразу на 100 тысяч рублей — до 1 999 000 рублей за машину 2023 года.

При этом то же исполнение с роботизированной коробкой, напротив, подешевело — единственное из всех. Теперь оно стоит на 10 тысяч рублей меньше — от 2 019 000 рублей.