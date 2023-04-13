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ФНС опубликовала список автомобилей, которые попадают под налог на роскошь

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Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала перечень автомобилей дороже 10 млн рублей, которые будут облагаться транспортным налогом с повышающим коэффициентом. Как сообщает РИА Новости, в него вошли 449 машин, за которые придется платить так называемый «налог на роскошь».

В целом перечень состоит из автомобилей марок Audi, Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Lexus и Cadillac. Единственный российский бренд в перечне — Aurus. Всего в списке 275 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 174 модели дороже 15 миллионов рублей.

Напомним, что с 2014 года в России действовал повышенный транспортный для машин дороже 3 миллионов рублей. В марте 2022 года Госдума одобрила поправки, которые повысили порог действия «налога на роскошь» до 10 млн рублей. Тройной налог сейчас действует для автомобилей стоимостью 10-15 миллионов рублей не старше 10 лет и моделей дороже 15 миллионов рублей не старше 20 лет.

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