ФНС опубликовала список автомобилей, которые попадают под налог на роскошь

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала перечень автомобилей дороже 10 млн рублей, которые будут облагаться транспортным налогом с повышающим коэффициентом. Как сообщает РИА Новости, в него вошли 449 машин, за которые придется платить так называемый «налог на роскошь».

В целом перечень состоит из автомобилей марок Audi, Aston Martin, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Land Rover, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Lexus и Cadillac. Единственный российский бренд в перечне — Aurus. Всего в списке 275 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и 174 модели дороже 15 миллионов рублей.