Эксперт: за год понятие "роскошь" в сфере авто сильно изменилось

Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, за которые в 2023 году придется заплатить налог на роскошь, то есть - налог с повышающим коэффициентом. Список включает в себя 449 легковых машин, средняя стоимость каждой начинается от 10 млн рублей. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы. Опрошенный "РГ" эксперт, заместитель генерального директора Коллегии налоговых консультантов Валерий Курский отметил, что за год параметры понятия "роскошь" в сфере авто сильно изменились.

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По словам эксперта, такой налог существует уже давно, и он был введен в целях приумножения налоговых пополнений бюджета. Однако за год список автомобилей, облагаемых "налогом на роскошь" претерпел заметные изменения.

"Рынок авто сильно вырос по стоимости в связи с рядом факторов, начиная от санкций и заканчивая изменением курсов валют. Сейчас тут остался только верхний сегмент люксового автопрома", - рассказал эксперт.

В перечни прошлых лет попадали автомобили среднего класса, например, Chevrolet, Ford, Skoda, отмечает Курский. При этом, налогом облагались автомобили стоимостью от 3 млн рублей, что в несколько раз меньше 10 млн и является более гуманным по отношению к гражданам, считает эксперт.

"Власти пересмотрели параметры перечня 2022 года. Там больше нет автомобилей стоимостью от 3 млн. Ведь для многих семей такие машины были куплены в кредит на последние деньги", - пояснил он.

Отмечается, что для расчета налога и его авансовых платежей применяется коэффициент 3 для автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, выпущенных не более 10 лет назад, и средней стоимостью от 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.