Honda отзывает сотни тысяч автомобилей из-за ремней безопасности

Honda объявила об отзывной кампании, нацеленной на около 450 000 автомобилей, выпущенных в 2017–2020 годах. НАБДД уточнило, что действия были вызваны неисправными ремнями, которые иногда не могли зафиксировать пассажиров автомобиля на месте во время дорожных происшествий, что могло привести к серьезным травмам или смерти.

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В список отозванных моделей входят Honda Insight, Acura RDX, Honda Accord, Honda Odyssey и Honda CR-V . Однако подавляющее большинство автомобилей вызывается для простой проверки, поскольку производитель считает, что неисправность проявляется только примерно в 1% от общего числа серийных автомобилей.