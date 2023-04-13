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1 час назад

Honda отзывает тысячи автомобилей из-за ненадежных ремней безопасности

ПроКроссовер.ру

Honda объявила об отзывной кампании, нацеленной на около 450 000 автомобилей, выпущенных в 2017–2020 годах. НАБДД уточнило, что действия были вызваны неисправными ремнями, которые иногда не могли зафиксировать пассажиров автомобиля на месте во время дорожных происшествий, что могло привести к серьезным травмам или смерти.

Honda отзывает сотни тысяч автомобилей из-за ремней безопасности
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

В список отозванных моделей входят Honda Insight, Acura RDX, Honda Accord, Honda Odyssey и Honda CR-V . Однако подавляющее большинство автомобилей вызывается для простой проверки, поскольку производитель считает, что неисправность проявляется только примерно в 1% от общего числа серийных автомобилей.

Впервые Honda узнала о проблеме еще в 2019 году, когда владельцы перечисленных выше моделей начали жаловаться на слабые ремни безопасности. С тех пор компания провела внутреннее расследование и необходимые тесты ресурсов, прежде чем смогла окончательно подтвердить проблему спустя годы.

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