Honda отзывает сотни тысяч автомобилей из-за ремней безопасности

Honda объявила об отзывной кампании, нацеленной на около 450 000 автомобилей, выпущенных в 2017–2020 годах. НАБДД уточнило, что действия были вызваны неисправными ремнями, которые иногда не могли зафиксировать пассажиров автомобиля на месте во время дорожных происшествий, что могло привести к серьезным травмам или смерти.
В список отозванных моделей входят Honda Insight, Acura RDX, Honda Accord, Honda Odyssey и Honda CR-V . Однако подавляющее большинство автомобилей вызывается для простой проверки, поскольку производитель считает, что неисправность проявляется только примерно в 1% от общего числа серийных автомобилей.
Впервые Honda узнала о проблеме еще в 2019 году, когда владельцы перечисленных выше моделей начали жаловаться на слабые ремни безопасности. С тех пор компания провела внутреннее расследование и необходимые тесты ресурсов, прежде чем смогла окончательно подтвердить проблему спустя годы.