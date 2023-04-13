GM вложится в добычу лития для электромобилей

Стремление автопроизводителей во всем мире электрифицировать свой автопарк вызвало ажиотаж в поставка лития, меди, никеля и других важнейших металлов. Ожидается, что к концу десятилетия спрос превысит предложение, что подстегнет интерес к новым методам производства.

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Опережая события, General Motors собирается вложить деньги в стартап EnergyX, который занимается добычей лития, требуемого для производства аккумуляторов в электромобилях, сообщает Reuters со ссылкой на Джеффа Моррисона, вице-президента по поставкам и закупкам в GM.

Стартап-компания EnergyX разрабатывает новую, пока еще непроверенную технологию добычи лития из соляных месторождений, в которых содержится много лития, кальция и иных минералов. Технология DLE направлена на отделение лития от всего остального.