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1 час назад

Hyundai к 2030 году инвестирует $18 млрд в производство электромобилей

runews24.ru

Hyundai Motor планирует инвестировать в производство электромобилей до 2030 года 24 трлн вон – 18,2 млрд долларов.

Hyundai к 2030 году инвестирует $18 млрд в производство электромобилей
Фото: runews24.rurunews24.ru

В компании поставили цель войти в топ-3 производителей электрокаров в мире.

В Южной Корее Hyundai Motor к 2030-му выйдет на выпуск 1,51 млн электромобилей в год, еще чуть более 2 млн авто планируют производить за пределами Кореи. Указанное число авто будет достигаться тремя входящими в состав концерна брендами – это Hyundai Motor, KIA и Hyundai Mobis.

Гамма производимых электромобилей будет состоять из 31 модели.

Из указанного объема денег часть средств пойдет на разработку новой платформы и развитие технологий.

Автоновости,Hyundai,Kia,Hyundai,
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