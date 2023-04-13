Hyundai к 2030 году инвестирует $18 млрд в производство электромобилей

Hyundai Motor планирует инвестировать в производство электромобилей до 2030 года 24 трлн вон – 18,2 млрд долларов.

В Южной Корее Hyundai Motor к 2030-му выйдет на выпуск 1,51 млн электромобилей в год, еще чуть более 2 млн авто планируют производить за пределами Кореи. Указанное число авто будет достигаться тремя входящими в состав концерна брендами – это Hyundai Motor, KIA и Hyundai Mobis.