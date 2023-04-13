Chery будет продавать в России флагманский кроссовер Tiggo 9

Китайский автопроизводитель Chery планирует начать продажи в России нового большого кроссовера Tiggo 9 и гибридной версии уже представленной на рынке модели. Дебют автомобилей в РФ ожидается в 2024 году, рассказал «Газете.Ru» официальный представитель компании.
«Головной офис представит Tiggo 9 и гибридный Tiggo 7 Pro Max. Обе модели уже рассматриваются для представления на российском рынке в следующем году», — сообщили в пресс-службе Chery.
Оба автомобиля будут представлены на международной автовыставке в Шанхае, которая откроется 18 апреля. Chery Tiggo 9 станет самым крупным кроссовером в линейке бренда (габариты составляют 4820х1930х1699 мм при колесной базе 2820 мм). Автомобиль будет доступен в пятиместном и семиместном исполнении.
Новый кроссовер получил 20-дюймовые колеса, матричные фары, убирающиеся дверные ручки, аудиосистему Sony с 14 динамиками, адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков и адаптивную подвеску. В салоне все кнопки на руле и центральном тоннеле сенсорные, а цифровая «приборка» и экран мультимедиа объединены в один блок. В линейку силовых агрегатов вошел турбомотор объемом два литра (261 л.с.; 400 Нм), который работает в связке с восьмиступенчатым «автоматом».