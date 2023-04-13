Chery будет продавать в России флагманский кроссовер Tiggo 9

Китайский автопроизводитель Chery планирует начать продажи в России нового большого кроссовера Tiggo 9 и гибридной версии уже представленной на рынке модели. Дебют автомобилей в РФ ожидается в 2024 году, рассказал «Газете.Ru» официальный представитель компании.

Фото: Chery Chery

«Головной офис представит Tiggo 9 и гибридный Tiggo 7 Pro Max. Обе модели уже рассматриваются для представления на российском рынке в следующем году», — сообщили в пресс-службе Chery.

Оба автомобиля будут представлены на международной автовыставке в Шанхае, которая откроется 18 апреля. Chery Tiggo 9 станет самым крупным кроссовером в линейке бренда (габариты составляют 4820х1930х1699 мм при колесной базе 2820 мм). Автомобиль будет доступен в пятиместном и семиместном исполнении.

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