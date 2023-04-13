Убийца бизнесмена из Кемеровской области спрятал машину под землей

Машину, на которой скрылся убийца предпринимателя из Кемеровской области, пытались спрятать, закопав под землю. 39-летний подозреваемый в убийстве мужчины задержан, сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу.

Полицейские обнаружили тело 47-летнего бизнесмена Александра Каблова с огнестрельным ранением в голову 6 апреля в городе Осинники. К мужчине подъехал "ВАЗ-2107", из которого вышел неизвестный и выстрелил в жертву, после чего скрылся. Силовики проводят проводят следственные действия с причастным к преступлению местным жителем, ему предъявлено обвинение.