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13 апреля

Убийца бизнесмена из Кемеровской области закопал свою машину под землю

Газета.Ru

Машину, на которой скрылся убийца предпринимателя из Кемеровской области, пытались спрятать, закопав под землю. 39-летний подозреваемый в убийстве мужчины задержан, сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу.

Убийца бизнесмена из Кемеровской области спрятал машину под землей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Полицейские обнаружили тело 47-летнего бизнесмена Александра Каблова с огнестрельным ранением в голову 6 апреля в городе Осинники. К мужчине подъехал "ВАЗ-2107", из которого вышел неизвестный и выстрелил в жертву, после чего скрылся. Силовики проводят проводят следственные действия с причастным к преступлению местным жителем, ему предъявлено обвинение.

Как уточняет Telegram-канал Shot, автомобиль "ВАЗ-2107", на котором скрылся убийца предпринимателя, был обнаружен в пригороде Осинников.

Автоновости,Следственный комитет,
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