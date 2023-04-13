Появились фото и подробности об электрическом VW Passat

Мощность его силовой установки составит 201 л.с., а запас хода будет не менее 700 км.

Фото: CARAKOOM CARAKOOM

Седаны снова в моде. Недавно начал продаваться Hyundai Ioniq 6, а скоро конкуренцию ему должен составить Volkswagen ID.7. Немецкий автопроизводитель в последние месяцы активно тизерит новинку. Накануне официальной премьеры, которая состоится 17 апреля в Китае, в Cети появились фотографии и характеристики автомобиля.

Подробнее: ID.7 построен на обновленной модульной платформе MEB. Это уже шестая полностью электрическая модель от Volkswagen. Она дополнит линейку электрокаров, которая состоит из ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 и ID.Buzz.

Флагманский седан будет предлагаться на всех ключевых рынках: Европе, Китае и Северной Америке.

Volkswagen называет ID.7 «электрическим лимузином», подчеркивая эффективность и мощность автомобиля, который отлично подходит для поездок на большие дистанции. Обещают запас хода до 700 км на одной полной зарядке согласно циклу WLTP.

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Дизайн: В Китае новые автомобили должны получить разрешения местного регулятора. Каждый месяц публикуются фотографии и характеристики моделей, проходящих процесс омологации. Благодаря этому мы можем рассмотреть ID.7 без камуфляжа за несколько дней до презентации.

Зрительно ID.7 очень напоминает концепт ID.Aero, который и является его прообразом. Электрокар будет предлагаться в двухцветном исполнении – с черной крышей.

Размеры автомобиля: 4956х1862х1537 мм, длина колесной базы 2965 мм, вес 2590 кг.

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