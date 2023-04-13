АвтоВАЗ представил в Сочи новый электрический фургон Lada e-Largus

На дилерской конференции в Сочи АвтоВАЗ представил не только новый кроссовер, который будут собирать на заводе в Санкт-Петербурге, но и электрический фургон Lada e-Largus.

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Мощность электромотора e-Largus составляет 150 л.с. - это самый производительный "Ларгус" в семействе. И самый быстрый: обещанное время разгона до 100 км/ч - менее десяти секунд. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 145 км/ч.

Russian Car Industry

В то же время e-Largus за счет компонентов электрической трансмиссии стал тяжелее и поубавил в грузоподъёмности: 430 кг против 480-495 кг у модели с ДВС. Объём багажника за счет сохранения кузова остался прежним - 560 литров (версия с салоном на 5 мест).

Russian Car Industry

Ёмкость аккумуляторов составляет 60 кВт•ч, которой хватит на 400 км пробега по циклу NEDC и при условии, что в машине лишь водитель и максимум 100 кг груза.

Russian Car Industry