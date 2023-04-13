Lada Vesta NG с цифровым планшетом выйдет в конце 2023 года

В ходе дилерской конференции, проходящей в эти дни в Сочи, АвтоВАЗ показал седан и кросс-универсал Lada Vesta NG в топовой комплектации «Техно». Как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», флагманская модель в такой комплектации выйдет в конце 2023 года.

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Основными особенностями версии «Техно» станут вертикальный планшет диагональю 10,4 дюйма, цифровая приборная панель со встроенным навигатором. Также будет предложен пакет «Двухцветная окраска», который подразумевает окраску крыши в черный цвет. Топовые Lada Vesta получат 16-клапанный двигатель рабочим объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил. В паре с двигателем работает пятиступенчатая механика.

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Пока автомобили Lada Vesta NG выпускаются только с 8-клапанным двигателем рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. В паре с двигателем агрегатируется пятиступенчатая механика.