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46 минут назад

JAC готовит бюджетную малолитражку под новым брендом Yiwei

За рулем

Дебютирует автомобиль на автосалоне в Шанхае.

JAC готовит бюджетную малолитражку под новым брендом Yiwei
Фото: AutoHomeAutoHome

12 апреля JAC Group анонсировала свой новый бренд электромобилей Yiwei (Ивей) и представила первую модель, созданную под этим брендом.

Yiwei 3 – это чисто электрический хэтчбек, который базируется на новой собственной платформе Джака — DI. Предназначен он для молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет.

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Интерьер автомобиля молодой и энергичный, оформлен в розовых тонах. Салон оснащен 12,8-дюймовой «плавающей» приборной панелью с ЖК-дисплеем и многофункциональным рулевым колесом с плоским «дном».

Габариты Yiwei 3 составляют 4025х1770х1560 мм при колесной базе 2620 мм.

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Максимальная скорость хэтчбека — 150 км/ч. Ожидается, что электрокар предложат в трех вариантах запаса хода: 305 км, 405 км и 505 км.

Производство модели будет запущено во втором квартале этого года. Стоить он будет от 100 000 до 150 000 юаней (от 1,2 млн до 1,8 млн рублей).

В ближайшие пять лет Yiwei выпустит еще четыре новинки на базе своей новой платформы DI: Yiwei 5, Yiwei X5, Yiwei 3 и Yiwei X3.

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