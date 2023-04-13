JAC готовит бюджетную малолитражку под новым брендом Yiwei

Дебютирует автомобиль на автосалоне в Шанхае.

Фото: AutoHome AutoHome

12 апреля JAC Group анонсировала свой новый бренд электромобилей Yiwei (Ивей) и представила первую модель, созданную под этим брендом.

Yiwei 3 – это чисто электрический хэтчбек, который базируется на новой собственной платформе Джака — DI. Предназначен он для молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет.

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Интерьер автомобиля молодой и энергичный, оформлен в розовых тонах. Салон оснащен 12,8-дюймовой «плавающей» приборной панелью с ЖК-дисплеем и многофункциональным рулевым колесом с плоским «дном».

Габариты Yiwei 3 составляют 4025х1770х1560 мм при колесной базе 2620 мм.

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Максимальная скорость хэтчбека — 150 км/ч. Ожидается, что электрокар предложат в трех вариантах запаса хода: 305 км, 405 км и 505 км.

Производство модели будет запущено во втором квартале этого года. Стоить он будет от 100 000 до 150 000 юаней (от 1,2 млн до 1,8 млн рублей).