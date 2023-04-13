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1 час назад

В России появится еще один автомобильный бренд. Его запустит Omoda

Российская Газетаиещё 3

Omoda, которая является суббрендом Chery, запускает новую марку в России - Jaecoo. Выход новой компании на наш рынок запланирован на второе полугодие 2023 года. При этом до конца года линейка бренда в РФ пополнится двумя моделями.

Omoda запустит в России еще один автомобильный бренд
Фото: Пресс-служба OmodaПресс-служба Omoda

В рамках развития дилерской сети Omoda до конца 2023 года автомобили Jaecoo планируется представить в России в 120 шоурумах: в 100 дилерских центрах, объединяющих бренды Omoda и Jaecoo, и 20 самостоятельных шоурумах Jaecoo.

Ранее сообщалось, что машины Jaecoo будут позиционироваться несколько выше стандартных моделей Omoda. Отличительной чертой линейки Jaecoo должны стать безрамочные радиаторные решетки с вертикальными ламелями.

В качестве первых моделей выступят два кроссовера. Речь идет о Jaecoo 7 (за ним скрывается T1EJ) и Jaecoo Lan (а это скорее всего Tiggo 9).

Автоновости,Chery,
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