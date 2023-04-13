Omoda запустит в России еще один автомобильный бренд

Omoda, которая является суббрендом Chery, запускает новую марку в России - Jaecoo. Выход новой компании на наш рынок запланирован на второе полугодие 2023 года. При этом до конца года линейка бренда в РФ пополнится двумя моделями.

Фото: Пресс-служба Omoda Пресс-служба Omoda

В рамках развития дилерской сети Omoda до конца 2023 года автомобили Jaecoo планируется представить в России в 120 шоурумах: в 100 дилерских центрах, объединяющих бренды Omoda и Jaecoo, и 20 самостоятельных шоурумах Jaecoo.

Ранее сообщалось, что машины Jaecoo будут позиционироваться несколько выше стандартных моделей Omoda. Отличительной чертой линейки Jaecoo должны стать безрамочные радиаторные решетки с вертикальными ламелями.