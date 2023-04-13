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13 апреля

Fit Service: цены на автозапчасти могут снизиться на 5-10% к концу 2023 года

Газета.Ru

Стоимость автозапчастей в России к концу 2023 года может снизиться на 5-10% по отношению к началу марта этого же года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. Эксперт отметила, что положительные тенденции могут произойти только в случае отсутствия различных потрясений на рынке.

Цены на автозапчасти могут снизиться на 5-10% к концу 2023 года
Фото: Александр Рюмин/ТАССАлександр Рюмин/ТАСС

«Цены на автозапчасти зависят от целого ряда факторов. Как у любых импортируемых товаров, есть прямая зависимость от колебаний курса. Однако если курс стабилизируется и новых серьезных потрясений на рынке не будет, то мы ожидаем, что средние цены на автозапчасти по отношению к весне 2023 года будут снижаться. К концу 2023 года стоимость расходников на популярные модели автомобилей может снизиться на 5-10%», — поделилась прогнозом Овчинникова.

Кроме того, эксперт отметила, что рынок поставщиков и производителей автозапчастей быстро отреагировал на запрос, который возник в нашей стране. На рынок вышло большое количество новых игроков. Появились как недорогие, качественные и сертифицированные бренды, так и новые производители с премиальными товарами.

Ранее в Госдуме предложили создать индустрию массового восстановления бывших в употреблении автозапчастей.

Автоновости,Госдума,
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