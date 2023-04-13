Цены на автозапчасти могут снизиться на 5-10% к концу 2023 года

«Цены на автозапчасти зависят от целого ряда факторов. Как у любых импортируемых товаров, есть прямая зависимость от колебаний курса. Однако если курс стабилизируется и новых серьезных потрясений на рынке не будет, то мы ожидаем, что средние цены на автозапчасти по отношению к весне 2023 года будут снижаться. К концу 2023 года стоимость расходников на популярные модели автомобилей может снизиться на 5-10%», — поделилась прогнозом Овчинникова.