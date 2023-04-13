Volkswagen показал электромотор нового поколения

Компания Volkswagen разработала новый электромотор для машин ID-семейства.

© © Volkswagen

Модуль APP550 состоит из синхронного электромотора с постоянными магнитами, трансмиссии и преобразователя тока, оснащен улучшенной системой терморегулирования и выдает 286 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Для сравнения: узел APP310, который ставят на нынешние электрокары, развивает 204 силы и 310 Нм.

Электрический модуль APP310, которым сегодня оснащают электрические Volkswagen на платформе MEB, выдает 204 лошадиные силы и 310 Нм крутящего момента. Он включает синхронный электромотор с постоянными магнитами, трансмиссию, преобразователь тока, но при этом помещается в обычную спортивную сумку.

Новый узел APP550 сохранит компактность, однако пиковые значения мощности и момента будут сильно выше — 286 сил и 550 Нм. Такие модули появится на серийных машинах к концу года.

Volkswagen

Главные отличия APP550 — статор с бо́льшим числом витков проводом большого сечения, более мощный магнит ротора, усиленный привод и инвертор, обеспечивающий высокие фазные токи. Вдобавок здесь оптимизирован ряд компонентов — в том числе система терморегулирования. Масло распределяется по специальным каналам шестернями редуктора, а для его охлаждения используется основной водяной контур.