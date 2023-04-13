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Volkswagen показал электромотор нового поколения: он мощнее и эффективнее

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Компания Volkswagen разработала новый электромотор для машин ID-семейства.

Volkswagen показал электромотор нового поколения
© © Volkswagen

Модуль APP550 состоит из синхронного электромотора с постоянными магнитами, трансмиссии и преобразователя тока, оснащен улучшенной системой терморегулирования и выдает 286 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Для сравнения: узел APP310, который ставят на нынешние электрокары, развивает 204 силы и 310 Нм.

Электрический модуль APP310, которым сегодня оснащают электрические Volkswagen на платформе MEB, выдает 204 лошадиные силы и 310 Нм крутящего момента. Он включает синхронный электромотор с постоянными магнитами, трансмиссию, преобразователь тока, но при этом помещается в обычную спортивную сумку.

Новый узел APP550 сохранит компактность, однако пиковые значения мощности и момента будут сильно выше — 286 сил и 550 Нм. Такие модули появится на серийных машинах к концу года.

Volkswagen

Главные отличия APP550 — статор с бо́льшим числом витков проводом большого сечения, более мощный магнит ротора, усиленный привод и инвертор, обеспечивающий высокие фазные токи. Вдобавок здесь оптимизирован ряд компонентов — в том числе система терморегулирования. Масло распределяется по специальным каналам шестернями редуктора, а для его охлаждения используется основной водяной контур.

Все эти меры позволили сделать электрический привод более эффективным, что в итоге увеличит запас хода электрокаров. Выпускать модули (весь узел с редуктором, ротором и статором) будет завод Volkswagen Group Components в немецком Касселе. Наиболее вероятным получателем APP550 считается седан ID.7, товарная версия концепта ID. Aero. Правда, в сертификационных документах Минпрома Китая указана отдача в 204 силы — это говорит о том, что машина использует старый электромотор.

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