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Кроссовер Skywell ET5 появился в России в новой комплектации

Компания Skywell начала продажи электрических кроссоверов ET5 в России в новой комплектации Luxury+, рассказали в пресс-службе марки. Новая версия стала самой дорогой в линейке и продается по цене от 5,05 млн рублей.

Кроссовер Skywell ET5 появился в России в новой комплектации
© SKYWELL

Skywell ET5 в новой комплектации дополняется системой контроля слепых зон и четырьмя камерами панорамного обзора. Силовая остановка осталась прежней — она развивает 204 л.с. (320 Нм) и позволяет разгоняться с места до 100 км/ч за 7,9 секунды. Автомобиль оснащен батареей емкостью 72 кВт*ч, максимальный пробег на одной зарядке — до 400 км.

Автомобили оснащены центральным 12,8-дюймовым сенсорным экраном, панорамным люком, лазерными фарами, адаптивным круиз-контролем с функцией помощи в пробках и распознавания дорожных знаков, системой помощи при парковке и другими опциями.

В 2023 году Skywell планирует выпустить на рынок РФ кроссовер HT-I и коммерческий D11.

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