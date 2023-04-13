Обновленную Tesla Model 3 сфотографировали без камуфляжа

Обновленную Tesla Model 3 сфотографировали в Китае без камуфляжа. Электрический седан получил новые фары и передний бампер, но, по неофициальной информации, это не все изменения. Так, предполагается, что «трешке» добавят руль-штурвал и улучшат работу «автопилота». Кроме того, Tesla перейдёт на мегалитье — изготовление частей силовой структуры кузова в виде крупных алюминиевых отливок. Такой метод снижает количество деталей и удешевляет производство.

Фото: © Autohome © Autohome

Обновленная верси электрокара Tesla Model 3 заметно отличается от нынешнего седана, причем в основном за счет более узких фар в стиле концепта Roadster. По слухам, «трешке» добавят камер, что улучшит работу «автопилота» и расширит возможности системы кругового обзора. В салоне станет меньше кнопок, а место обычного руля займет штурвал, как у Model S.

К тому же Tesla перейдет на новые методы изготовления кузовов. По всей видимости, речь идет о мегалитье, технологии, которая позволяет создать основные элементы силовой структуру в виде единой алюминиевой детали. Такой подход повышает энергоэффективность, снижает вес и уменьшает количество деталей, что в совокупности удешевляет производство. К мегалитью проявляет интерес в том числе Volvo, а также китайские компании.