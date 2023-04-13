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40 минут назад

Обновленная Tesla Model 3: фотография без камуфляжа

Motor.ru

Обновленную Tesla Model 3 сфотографировали в Китае без камуфляжа. Электрический седан получил новые фары и передний бампер, но, по неофициальной информации, это не все изменения. Так, предполагается, что «трешке» добавят руль-штурвал и улучшат работу «автопилота». Кроме того, Tesla перейдёт на мегалитье — изготовление частей силовой структуры кузова в виде крупных алюминиевых отливок. Такой метод снижает количество деталей и удешевляет производство.

Обновленную Tesla Model 3 сфотографировали без камуфляжа
Фото: © Autohome© Autohome

Обновленная верси электрокара Tesla Model 3 заметно отличается от нынешнего седана, причем в основном за счет более узких фар в стиле концепта Roadster. По слухам, «трешке» добавят камер, что улучшит работу «автопилота» и расширит возможности системы кругового обзора. В салоне станет меньше кнопок, а место обычного руля займет штурвал, как у Model S.

К тому же Tesla перейдет на новые методы изготовления кузовов. По всей видимости, речь идет о мегалитье, технологии, которая позволяет создать основные элементы силовой структуру в виде единой алюминиевой детали. Такой подход повышает энергоэффективность, снижает вес и уменьшает количество деталей, что в совокупности удешевляет производство. К мегалитью проявляет интерес в том числе Volvo, а также китайские компании.

Недавно Tesla вывела на рынок Model Y с новыми батареями, в которых используются ячейки формата 4680. Их себестоимость вдвое ниже, они меньше греются и позволяют на 16 процентов увеличить запас хода. Не исключено, что такие аккумуляторы могут появиться и на Model 3, поскольку любое снижение цены компании только на руку. Ведь на крупнейшем рынке — в Китае — у неё огромное число конкурентов.

Автоновости,Tesla Model 3,Volvo,Tesla,
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