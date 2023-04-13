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26 минут назад

Депутат Милонов призвал отказаться от латиницы в названии автокомпаний и вернуть бренд «Жигули»

Газета.Ru

Отечественному автопрому следует отказаться от написания марок и моделей автомобилей латиницей. Об этом в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Российские маркетологи ошибочно предполагают, что торговые марки, названные латиницей, более привлекательны для потребителя, и для продажи автомобилей на рынке РФ следует выбирать русские названия машин, убежден парламентарий.

Депутат призвал автопром отказаться от латиницы и вернуть бренд «Жигули»
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

«Это некий комплекс, который нам Запад прививал, – если западное, значит качественное. На самом деле это достаточно глупый шаблон. Я не понимаю, кому нужна наша Lada на внешних рынках, где родное название не адаптировано под европейцев и, кстати, имеет китайскую этимологию. Если вы хотите называть X-Cross Adidas, если вы такие примитивные создания, то называйте, но еще по-русски надо. Я за то, чтобы русские названия были везде», – сказал Милонов.

Милонов также выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за возвращение бренда «Москвич» и отметил, что «АвтоВАЗу» следует возродить название моделей «Жигули».

«В моем арсенале есть Lada Vesta, купленная одной из первых. Я со своими друзьями называю ее «Жигули». Иностранцам было неудобно проговаривать это название, поэтому «Жигули» за границей продавались под удобным для них названием Lada. Но «Жигули» – это же было для нас. Почему они перестали использовать это название? Надо вернуть!», – призвал депутат.

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