Депутат призвал автопром отказаться от латиницы и вернуть бренд «Жигули»

«Это некий комплекс, который нам Запад прививал, – если западное, значит качественное. На самом деле это достаточно глупый шаблон. Я не понимаю, кому нужна наша Lada на внешних рынках, где родное название не адаптировано под европейцев и, кстати, имеет китайскую этимологию. Если вы хотите называть X-Cross Adidas, если вы такие примитивные создания, то называйте, но еще по-русски надо. Я за то, чтобы русские названия были везде», – сказал Милонов.