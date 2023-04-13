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Chery стала лидером среди иномарок в России

Китайская Chery по итогам первого квартала 2023-го стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране. За отчетный период в России было продано 18,9 тыс. автомобилей Chery - в 3 раза больше, чем в январе-марте прошлого года. Это следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса, с которой ознакомилась "Российская газета".

Chery стала лидером среди иномарок в России
© Юрий Зубко/РГ

Самой популярной моделью Chery на российском рынке стал кроссовер Tiggo 7 Pro с показателем 6,9 тыс. реализованных машин (рост в 2,5 раза). На второе место вышел Chery Tiggo 4 Pro, чья реализация составила более 6 тыс. единиц. Третий результат показал семиместный внедорожник Chery Tiggo 8 Pro, на котором остановили свой выбор 3,2 тыс. покупателей (+77%).

Далее следует компактный кроссовер Chery Tiggo 4, разошедшийся в количестве 2,4 тыс. экземпляров (+65%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Chery кроссовер Tiggo 8, который нашел 438 владельцев (рост в 7 раз).

Следующей новинкой Chery на российском рынке станет гибридный кроссовер Tiggo 8 Pro e+, который поступит в продажу в ближайшие месяцы. Кроме того, до конца лета у российских дилеров ожидается новый седан Chery Arrizo 8.

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