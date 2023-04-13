«Заряженные» Alfa Romeo получили спецверсию с форсированным двигателем

Компания Alfa Romeo обновила «заряженные» Giulia и Stelvio Quadrifoglio. Но помимо новой внешности и цифровой приборной панели, машины получили специальное издание Quadrifoglio 100th Anniversario, приуроченное к вековому юбилею логотипа в виде четырехлистного клевера. Спецверсии чуточку мощнее обычных Quadrifoglio, оснащены механическим дифференциалам с блокировкой, выпуском Akrapovich и активной аэродинамикой.

Фото: © Alfa Romeo © Alfa Romeo

15 апреля 2023 года будет ровно 100 лет с момента первого появления логотипа Quadrifoglio на машине Alfa Romeo. И именно к этому событию приурочен дебют рестайлинговых Giulia и Stelvio Quadrifoglio, а также спецверсий Quadrifoglio 100th Anniversario.

Следом за обычными машинами, «четырехлистники» получили матричные фары с адаптивным дальним и ближним светом и цифровую «приборку» с несколькими вариантами графики. Причем помимо стандартных Evolved, Relax и Heritage, на Quadrifoglio есть четвертый вариант Race.

Alfa Romeo

Alfa Romeo

Alfa Romeo

Alfa Romeo

Alfa Romeo

Спецверсия Quadrifoglio 100th Anniversario, в свою очередь, отличается форсированным до 520 лошадиных сил (в Европе, Великобритании и Китае) битурбомотором V6 2.9. Ещё у таких Giulia и Stelvio есть механический самоблок с настройками, как у Giulia GTA; кузовные панели из углепластика, подвижный сплиттер и выпускная система Akrapovich.

Завершают облик золотистые тормозные суппорты, корпуса боковых зеркал из «видимого» углеволокна и три варианта ливреи на выбор: красная Rosso Etna, зеленая Verde Montreal и черная Nero Vulcano.