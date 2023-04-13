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1 час назад

«Заряженные» Alfa Romeo Giulia и Stelvio получили спецверсию с форсированным двигателем

Motor.ruиещё 1

Компания Alfa Romeo обновила «заряженные» Giulia и Stelvio Quadrifoglio. Но помимо новой внешности и цифровой приборной панели, машины получили специальное издание Quadrifoglio 100th Anniversario, приуроченное к вековому юбилею логотипа в виде четырехлистного клевера. Спецверсии чуточку мощнее обычных Quadrifoglio, оснащены механическим дифференциалам с блокировкой, выпуском Akrapovich и активной аэродинамикой.

«Заряженные» Alfa Romeo получили спецверсию с форсированным двигателем
Фото: © Alfa Romeo© Alfa Romeo

15 апреля 2023 года будет ровно 100 лет с момента первого появления логотипа Quadrifoglio на машине Alfa Romeo. И именно к этому событию приурочен дебют рестайлинговых Giulia и Stelvio Quadrifoglio, а также спецверсий Quadrifoglio 100th Anniversario.

Следом за обычными машинами, «четырехлистники» получили матричные фары с адаптивным дальним и ближним светом и цифровую «приборку» с несколькими вариантами графики. Причем помимо стандартных Evolved, Relax и Heritage, на Quadrifoglio есть четвертый вариант Race.

Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Alfa Romeo

Спецверсия Quadrifoglio 100th Anniversario, в свою очередь, отличается форсированным до 520 лошадиных сил (в Европе, Великобритании и Китае) битурбомотором V6 2.9. Ещё у таких Giulia и Stelvio есть механический самоблок с настройками, как у Giulia GTA; кузовные панели из углепластика, подвижный сплиттер и выпускная система Akrapovich.

Завершают облик золотистые тормозные суппорты, корпуса боковых зеркал из «видимого» углеволокна и три варианта ливреи на выбор: красная Rosso Etna, зеленая Verde Montreal и черная Nero Vulcano.

Салон особых версий встречает комбинированной отделкой кожей и алькантарой, прострочкой золотистого цвета и текстурированной отделкой углеволокном передней панели, центрального тоннеля и дверей. Чтобы запечатлеть всю эту красоту, Alfa Romeo приехала на остров Сицилия — место рождения легендарной гонки Targa Florio. Третьим участником фотосессии стал родстер RL — эта машина первой несла не себе символ Quadrifoglio.

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