На продажу выставили Midnight Rider — самый большой и дорогой лимузин в мире

У него два этажа, 5 членов экипажа и пульт управления системами в спальнике тягача Peterbilt.

Фото: Carakoom Carakoom

Что-то на стероидах - это, как правило, что-то, что было увеличено до непропорциональных размеров. Возьмем в качестве примера все еще популярные лимузины Hummer, которые смотрятся гигантами на фоне обычных лимузинов.

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Но даже они будут казаться крошечными рядом с этим монстром, который получил название Midnight Rider. И это тоже лимузин, только очень большой.

С 2004 года, когда он совершил свою первую поездку, он удерживает рекорд Гиннесса как самый тяжелый лимузин в мире, а также является самым большим в мире, единственным с двумя этажами, и неофициально самым дорогим.

Midnight Rider также является одним из самых известных лимузинов и автомобилей, созданных на заказ, знаменитостью в своем родном штате Калифорния, где он в течение многих лет работал по прямому назначению.

Carakoom

В настоящее время Midnight Rider хранится на складе, ожидая продажи с аукциона в конце месяца.

Сообщается, что строительство Midnight Rider обошлось в 2,5 миллиона долларов, и, по словам владельцев, его стоимость удвоилась в последующие годы благодаря популярности в СМИ.

Безусловно, лимузин Midnight Rider является одним из самых амбициозных и роскошных кастомов последних лет.

Идея создания такого лимузина пришла к Майклу и Памеле Мачадо в 1986 году во время дружеской беседы о том, насколько роскошными были железнодорожные вагоны Pullman в 1800-х годах. Им захотелось перенести дух вагонов в современный мир.

Carakoom

Прошло ещё 10 лет, прежде чем началось строительство Midnight Rider. Это было в 1997 году. В качестве тягача было решено использовать Peterbilt, который сохранился в околостоковом состоянии.

Майкл и Памела потратили более 1 миллиона долларов только на материалы и более 2,5 миллиона долларов на весь проект, включая получение разрешения на официальную эксплуатацию на дорогах общего пользования.

Проект длился почти семь лет. Над ним работала команда из пяти человек.

Carakoom

На борту Midnight Rider нет пластика, только натуральное дерево, полированная латунь, богатый бархат и роскошные ткани цвета драгоценных камней.

Как вы можете себе представить, это делает интерьер устаревшим и непривлекательным, если вы не поклонник этого стиля, но все это сделано специально: именно так, вероятно, выглядел бы сегодня пульмановский железнодорожный вагон.

Снаружи Midnight Rider представляет собой сверкающее черное чудовище длиной 21,3 метра, высотой 4,3 метра и весом 25 тонн. Двигатель Cummins мощностью 400 л.с. сочетается с 15-ступенчатой коробкой передач, позволяя автопоезду разгоняться до 144 км/ч.

Carakoom

В лимузине общей площадью 38,6 квадратных метров есть три зоны отдыха, один бар, несколько ванных комнат, командный центр и постоянный персонал из пяти человек, включая инженера, двух водителей, двух барменов и одного стюарда.

В каждой лаунж-зоне есть отдельная звуковая система и телефон внутренней связи для общения с друзьями-тусовщиками в других зонах — и, самое главное, с барменами внизу.

«Внизу» — это не опечатка: благодаря дизайнерской хитрости лаунж-зона технически находится на втором уровне трейлера, что делает этот лимузин единственным в мире двухэтажным лимузином.

Неофициально Midnight Rider также является единственным в мире ночным клубом на колесах. В одном из интервью г-н Мачадо сказал, что Midnight Rider использует пневмоподвеску для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно во время движения. Кстати, даже три места у бара оснащены пневматической подвеской.

Carakoom

Другие удобства включали неограниченный доступ в Интернет, индивидуальные зоны кондиционирования и отопления и индивидуальные аудиосистемы.

Несколько телевизоров, 220 ламп и 3,8 км электропроводки, барные приборы промышленного класса, а также отдельный багажный отсек в конце прицепа. Всё это есть в Midnight Rider.

Carakoom

В течение нескольких лет после своего дебюта Мачадос предлагал Midnight Rider в аренду в Калифорнии. Тарифы начинались от 1000 долларов в час, включая экипаж из пяти человек, и, по словам Мачадо, эта услуга пользовалась успехом у корпоративных клиентов.

Расходы на обслуживание были — и остаются — огромными: 36 человеко-часов на мойку иполировку внешних панелей, пять человеко-часов только на полировку салона, огромные счета за бензин и масло. Замена шин легко достигает 10 000 долларов.