Марка Foton представила два новых пикапа с дизайном Ford и RAM

Презентация новинок Foton состоится в рамках стартующего на следующей неделе Шанхайского автосалона, но по какой-то причине компания решила презентовать "козыри" на отдельном мероприятии. И эти "козыри" - пикапы Mars 7 и Mars 9.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Mars 7 на зарубежных рынках будет называться Tunland 7, а Mars 9 - Tunland 9. Причём машины различаются не только размерами, но и дизайном: "семёрку" выполнили в любимом "Фотоном" стиле пикапов Ford, а Mars 9 недвусмысленно напоминает RAM.

Обе модели оказались крупнее существующих Foton G7 и G9. Так, Mars 7 имеет колёсную базу 3505 мм, у Mars 9 этот параметр равен 3355 мм. Длина Mars 7 составляет 5797 мм, ширина - 2090 мм, у копии RAM от бампера до бампера 5617 мм, ширина - 2000 мм. Да, модель с меньшей цифрой в индексе на самом деле крупнее.

Пикапы серии Mars получат турбодизель 2,5 литра, у которого пока известен лишь крутящий момент - 450 Нм, и 381-сильный "мягкий" гибрид с бензиновым ДВС гибридные силовые установки с бензиновыми двигателями объёмом 2,0 и 2,5 литра. Пока речь идёт о "мягких" гибридах с 48-вольтным стартер-генератором и 8-ступенчатым "автоматом" ZF. В будущем пикапы Foton оснастят полноценной гибридной трансмиссией.

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