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Российский депутат предложил переименовать Lada обратно в «Жигули»

По его словам, российские автозаводы должны отказаться от использования латиницы в названиях машин. Депутат Госдумы считает, что сложившееся мнение, что бренды, использующие латинский алфавит в нейминге, являются более привлекательными для покупателя, ошибочно. По его мнению, отечественным автопроизводителям необходимо использовать родной язык для названия транспортных средств.

Российский депутат предложил переименовать Lada обратно в «Жигули»
© Autowp

По мнению Милонова, использование латиницы в названиях является ничем иным, как шаблоном, навязанным Западом. Депутат заявил, что одним из первых приобрел новую Lada Vesta, которую называет «Жигулями». Парламентарий подчеркнул, что такое название неудобно для иностранцев, поэтому заграницей для автомобилей выбрали более лаконичное Lada.

Депутат поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за то, что он возродил бренд «Москвич». Концерну «АвтоВАЗ» Милонов рекомендовал вернуть первоначальное название «Жигули».

В июне прошлого года эксперты предполагали, что в России могут возродить бренд «Жигули». Подобное мнение высказали после возвращения «Москвича».

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